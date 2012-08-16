Тюремщики признали факт избиения заключенных в Копычинской колонии

Это произошло во время тактико-специальных учений групп быстрого реагирования и подразделения специального назначения Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии областного совета сообщил начальник управления ГПтСУ в Тернопольской области Павел Лосик.

Он отметил, что информация об инциденте в колонии попала в СМИ в очень искаженном виде.

По его словам, «во время осуществления обысков на участке для злостных нарушителей двое заключенных оказали сопротивление. Один отказался выходить из камеры, второй препятствовал обыску. Да, к ним была применена сила, но сила была применена разумно и законно". "Вскоре у нас были три представителя омбудсмена и не установили никаких нарушений», – заверил П.Лосик.

Начальник Управления ГПтСУ также подтвердил информацию о том, что заключенные пытались порезать себе вены.

«Четверо порезали себе руки лезвием для бритья. Но сделали это таким образом, чтобы не нанести себе реального вреда. Мы к ним «скорую» не вызывали, наш врач их осмотрел и просто забинтовал руки. Эти люди хотят навязать свои правила и требования, что якобы они блатные и должны руководить в учреждении», – сказал П.Лосик.

Он также отметил, что в Копычинской колонии находятся заключении за особо тяжелые преступления из всей Украины.

А на участок для злостных нарушителей, по его словам, попадают те заключенные, которые постоянно не соблюдают правил, отказываются убирать, заставляют других заключенных выполнять за себя разную черновую работу, создают конфликты и провокации.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля Государственная пенитенциарная службы Украины в Тернопольской области опровергла информацию, обнародованную местными Интернет-СМИ о том, что заключенные Копычинской исправительной колонии массово порезали себе вены в знак протеста против обысков и избиения.

26-27 июля на базе Копычинской исправительной колонии (№ 112) состоялись тактико-специальные учения сводного отряда групп быстрого реагирования учреждений исполнения наказаний области с привлечением подразделения специального назначения Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Житомирской области. Учения проводились с целью отработки действий при возникновении массовых беспорядков среди осужденных, а также при проведении обысков в учреждениях исполнения наказаний.

После публикаций в Интернете об избиении заключенных спецназовцами и попытки потерпевших перерезать себе вены, прокуратурой Гусятинского района начата проверка правомерности действий работников государственной уголовно-исполнительной службы в ходе проведения общего обыска в Копычинской ИК-112.