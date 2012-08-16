На ж/д вокзале во Львове искали взрывчатку

Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, на телефон «102» поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала.

Установлено, что неизвестный звонил с таксофона на улице Городоцкой (рядом с вокзалом – УНИАН).

С вокзала, по информации милиции, было эвакуировано около тысячи человек и 250 работников вокзала. Во время осмотра вокзала и прилегающей территории взрывного устройства не было обнаружено.

Милиционеры напоминают, что за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины предусмотрен штраф или ограничение свободы сроком до пяти лет.