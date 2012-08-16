Госстат: дефицит внешнеторгового баланса вырос в 2 раза

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,361 млрд долл. против 5,563 млрд долл. и 3,796 млрд долл. соответственно в январе-июне 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-июне 2012 г. вырос до 44,122 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 41,231 млрд долл.), причем импорт товаров составил 40,894 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 38,369 млрд долл.), импорт услуг – 3,228 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 2,862 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-июне 2012 г. вырос до 40,267 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 39,464 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 33,678 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 32,806 млрд долл.), экспорт услуг – 6,589 млрд долл. (в I полугодии 2011 года – 6,658 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.