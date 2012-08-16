Охрана Нацбанка получит боевое оружие

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно охраны ценностей и объектов Национального банка Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Законом вносятся изменения, которыми определено, что для перевозки ценностей, охраны ценностей и объектов Национальный банк Украины имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства обороны и боевое огнестрельное оружие. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 5 июля.

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