Охрана Нацбанка получит боевое оружие
04:17, 16 августа 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины» относительно охраны ценностей и объектов Национального банка Украины».
Охрана Нацбанка получила право на боевое оружие
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом вносятся изменения, которыми определено, что для перевозки ценностей, охраны ценностей и объектов Национальный банк Украины имеет ведомственную охрану, вооруженную боевым огнестрельным оружием. Ведомственная охрана в пределах полномочий, предоставленных данным законом, имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства обороны и боевое огнестрельное оружие.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 5 июля.
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