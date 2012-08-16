Прошло 35 лет со дня смерти Элвиса Пресли

Как пишет британская газета Daily Telegraph, знаменитый певец скончался 16 августа 1977 года от остановки сердца, вызванной, по одной из версий, злоупотреблением различными медицинскими препаратами.

Издание сообщает, что в ночь на четверг на двухчасовую поминальную службу у ворот "Грейсленда" придут десятки тысяч человек, в руках у которых будут горящие свечи.

Затем для собравшихся фанатов будет устроен специальный концерт, в ходе которого выступят музыканты из группы Элвиса. Также в торжественных мероприятиях примут участие вдова певца Присцилла и его дочь Лиза-Мари.

Э.Пресли и после смерти остается иконой американской массовой культуры, входя в тройку самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков Э.Пресли, который записал при жизни 150 альбомов, достигших золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Трижды за свою жизнь он был удостоен премии "Грэмми", восемнадцать песен Элвиса занимали первое место в хит-параде Billboard.