В Севастополе малолетние дети избили до смерти 4-летнюю девочку

В Севастополе несколько малолетних детей избили до смерти 4-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба управления МВД в Севастополе.

По данным милиции, девочка умерла в конце прошлой недели, милиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

Инцидент произошел в квартире по улице Юмашева.

"Мать ребенка в начале июля уехала на заработки в Чехию, а свою 4-летнюю дочку оставила у 30-летней знакомой. В квартире проживали пятеро детей хозяйки в возрасте от года до 11 лет. Между детьми вспыхивали конфликты, и хозяйские дети периодически били гостью", - говорится в сообщении.

Врачи не смогли спасти избитую девочку. На теле ребенка обнаружены многочисленные ссадины, синяки в области лица, головы, туловища. Судебно-медицинский эксперт установил причину смерти ребенка: закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к отеку головного мозга.

Дело возбуждено по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.