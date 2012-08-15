Хасидов в Умани будут охранять израильские полицейские

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, об этом шла речь на встрече полицейского атташе Государства Израиль в Российской Федерации Давида Грунина с руководителями нескольких подразделений МВД Украины.

Представители Департамента общественной безопасности, Рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола и Управления борьбы с торговлей людьми Департамента уголовного розыска МВД Украины обсудили с Д.Груниным вопросы двустороннего сотрудничества между правоохранительными ведомствами обеих стран в ходе раскрытия трансграничных преступлений и расследования отдельных уголовных дел.

Кроме того, одним из вопросов стала подготовка визита в Украину нескольких представителей израильской полиции, которые будут принимать участие в охране общественного порядка во время традиционного сентябрьского паломничества евреев-хасидов к религиозной святыне, расположенной в г. Умань Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, ежегодно осенью на праздник Рош-га-Шана в Умань на могилу основателя хасидизма (ветви иудаизма) рабе Нахмана прибывают тысячи хасидов.

В прошлом году в охране общественного порядка в Умани во время паломничества хасидов были задействованы шесть полицейских из Израиля.