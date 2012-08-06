Львов готовит заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Об этом рассказал директор департамента «Евро-2012» Олег Засадный, сообщает Тиждень.ua.

«Сейчас стадия, когда города принимают решение - подавать от себя заявку, или нет. Первый этап начинается через год. Для нас важным было решение правительства о том, чтобы страна поддерживала решение о подготовке заявки. Поскольку это очень большие средства, то город никогда не сможет выделить такой бюджет. Решение государства является чрезвычайно важным. Поэтому мы сегодня работаем с МОК (Международный олимпийский комитет - ред.), НОК (Национальный олимпийский комитет - ред.) и правительством в вопросе начале этого пути. Этот путь длинный, непростой, но он действительно дает и стране, и городу новые шансы для того, чтобы заявить о себе миру», - рассказал Засадный.

Он также отметил, что основное отличие Олимпиады от Еврочемпионата - это больший промежуток времени и более сложные логистические вопросы. «Евро показало, что мы можем справиться с большими событиями и могли бы успешно принять и четвертьфинал, и полуфинал», - сказал Засадный.

Напомним, украинские организаторы чемпионата Евро-2012 в июле заявили, что Украина может претендовать на проведение Олимпийских игр 2022 года.

Позже в Международном олимпийском комитете положительно оценили перспективы Украины принять зимнюю Олимпиаду в 2022 году.