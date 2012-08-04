В Геническе наркоман захватил автобус с заложниками

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Отмечается, что в дежурную часть Генического райотдела милиции поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что в поселке Щасливцево Генического района, в маршрутном автобусе сообщением "Щасливцево-Ивановка", неизвестный гражданин приставив к его шее разбитую бутылку из под пива, требовал доставить его в районный отдел милиции города Геническ.

Водитель рассказал, что на остановке в поселке Щасливцево в автобус вошли пятеро пассажиров: женщина с несовершеннолетними детьми и парень. После того, как «маршрутка» двинулась с места подошел молодчик и подставив под горло разбитую бутылку приказал ехать к райотделу милиции. Водитель попытался успокоить мужчину, но последний вел себя агрессивно и говорил, что выбросит женщину из автобуса, если тот не будет ехать как можно быстрее.

Поездка в город Геническ длилась около 40 минут. На просьбу женщины отпустить водителя злоумышленник никак не реагировал и приказал всем пересесть на задние места.

Прибыв к Геническому отделу милиции, он выпустил из автобуса водителя, чтобы тот привел к нему сотрудников милиции. Во время разговора с работниками милиции злоумышленник требовал встречи с прокурором. Один из сотрудников, представившись прокурором, отвлек внимание мужчины, благодаря этому удалось освободить пассажиров и задержать наркомана.

Людям, находившимся в «маршрутке», была оказана квалифицированная психологическая помощь. Никто из пассажиров не пострадал.

Задержанным оказался 31-летний безработный житель Запорожской области, Сейчас опросить задержанного невозможно, потому что он находится в состоянии сильного наркотического опьянения.

Во время личного досмотра у него были выявлены и изъяты медицинская ампула с надписью "Кодетерпин", два шприца и два пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое направленно на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 УК Украины «Захват заложников».