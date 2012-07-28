При получении взятки задержан налоговый ревизор
02:09, 28 июля 2012Общество
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Работниками столичной прокуратуры совместно с работниками УСБУ в Киеве задержан при получении взятки главный государственный налоговый ревизор-инспектор ГНИ Голосеевского района Киева.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.
По их данным, налоговик в ходе проверки коммерческого предприятия получил 2,5 тысячи долларов взятки за непроведение встречной проверки его контрагентов.
По указанному факту коррупционных действий налоговика начата доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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