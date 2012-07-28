При получении взятки задержан налоговый ревизор

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

По их данным, налоговик в ходе проверки коммерческого предприятия получил 2,5 тысячи долларов взятки за непроведение встречной проверки его контрагентов.

По указанному факту коррупционных действий налоговика начата доследственная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.