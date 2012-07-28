Арестованы последние два фигуранта "дела оборотней"

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей из СМИ прокуратуры Киева.

Как сообщалось, это преступление было совершено группой лиц в составе следователя одного из райотделов столичной милиции, бывшего следователя милиции и лица, ранее уже судимого за мошенничество.

Один из подозреваемых был арестован, а в отношении других решался вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативными подразделениями и следователями прокуратуры столицы проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на проверку причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.