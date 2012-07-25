Прокуратура проверяет нападение на журналиста и поджог его дома

Об этом УНИАН сообщил сам корреспондент издания «ИзбирКом» А.Тиора, сославшись на официальное уведомление от местных правоохранителей.

Как указывается в этом документе, материалы по его делу истребованы Котовской межрайонной прокуратурой «для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проведения дополнительной перепроверки фактов».

А.Тиора впервые был допрошен следователем прокуратуры по существу дела, связанного с попыткой поджога его дома, предпринятой неустановленными лицами в ночь на 9 июля текущего года, а также по фактам нападения на него группы депутатов Котовского горсовета и препятствования профессиональной журналистской деятельности.

По словам А.Тиоры, ранее старший прокурор Котовской прокуратуры письменно уведомил его, что «прокуратура не нашла состава преступления в действиях депутатов». При этом, по словам журналиста, ему даже отказались выдать постановление прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по словам А.Тиоры, ранее прокуратура не изучала вещественных доказательств и ни разу не опрашивала его по фактам нападения и препятствования профессиональной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Одесская областная организация Комитета избирателей Украины заявила, что депутаты Котовского горсовета от Партии регионов напали на журналиста А.Тиору.

«Группа депутатов (в здании горсовета - УНИАН) набросилась на А.Тиору, вырвала у него журналистское удостоверение, портмоне, сумку и выбросила в коридор, очевидно, рассчитывая, что журналист побежит собирать вещи и документы», - сообщалось в заявлении.

Однако корреспондент остался в зале и вызвал милицию. Пока сотрудники правоохранительных органов составляли протокол о нападении, его вещи пропали из коридора горсовета. Впоследствии А.Тиора обнаружил их в дворовом туалете рядом с Котовской райпрокуратурой.

Ночью 9 июля двое неустановленных лиц забросали дом А.Тиоры бутылками с зажигательной смесью. Никто не пострадал.

Журналист считает, что преступники намеревались ночью сжечь дом вместе с ним и членами его семьи.