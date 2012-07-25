«Укрзализныця» за полгода недополучила 70 млн за перевозку льготников

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего за январь-июнь 2012 года железные дороги перевезли в пригородном сообщении граждан льготных категорий на сумму почти 144,76 млн грн.

По информации «Укрзализныци», в частности, задолженность администрации города Киева за 6 месяцев 2012 года составила 12,7 млн грн, Киевской области - 6,2 млн грн, АР Крым - 5,8 млн грн, Днепропетровской области - 3,8 млн грн, администраций Харькова и Харьковской области - 14,16 млн грн, Донецкой области - 4,2 млн грн, Львовской области - 6,56 млн грн.

В то же время, облгосадминистрация Ривненской области компенсировала за пригородные перевозки граждан льготных категорий 144,2% средств. Высокий уровень расчетов за перевозку льготников демонстрируют также Черниговская и Полтавская области.

В «Укразализныце» отмечают, что возмещение суммы задолженности перед железными дорогами за последние 6 лет позволило бы даже по сегодняшним ценам приобрести 13 электропоездов переменного тока восьмивагонной комплектации.

Напомним, в первом полугодии 2011 года «Укрзализныце» за перевозку льготных категорий граждан компенсировано лишь 24,8% расходов, сумма недополученных средств составила 218,5 млн грн.

Справка УНИАН. По данным «Укрзализныци», на сегодняшний день парк электропоездов железных дорог Украины изношен на 80,3%, парк дизель-поездов изношен на 93,1%.

Сверх нормативного срока службы эксплуатируется 57,3% электропоездов постоянного и переменного тока, 88,7% дизель-поездов.