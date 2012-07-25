От оппозиции требуют, чтобы языковой закон не вступил в силу

Общественные активисты кампании «Месть за раскол страны», целью которой является снижение рейтингов народных депутатов, голосовавших за закон «О принципах государственной языковой политики», угрожают направить свои силы против оппозиции, если она своей бездеятельностью будет способствовать вступлению в силу языкового закона, и Президента Украины Виктора Януковича - в случае, если он подпишет этот закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции на Майдане Незалежности в Киеве.

Около 20 активистов кампании развернули плакат, на котором наклеены листовки с фотографиями народных депутатов Украины и указаны аргументы, почему за этих политиков не стоит голосовать на будущих парламентских выборах. Такие листовки они распространяли в регионах Украины.

В частности, как сообщил активист кампании из Донецка Борис Решетняк, кроме Донецка, в регионе листовки против будущих кандидатов в депутаты от Партии регионов, которые планируют баллотироваться в мажоритарных округах, распространялись в Макеевке, Артемовске, Константиновке и Дружковке.

Как отметила активистка из Львова Ольга Сало, самое сильное сопротивление на западе акция встретила в округе № 23 на Волыни, где, по ее словам, намеревается баллотироваться первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам Мартынюк. О.Сало заявила, что в этом округе сторонники А.Мартынюка совершили нападение на нее и еще одного активиста кампании.

В свою очередь, активистка кампании из Киева Екатерина Чепура сообщила, что в целом участники мероприятия уже провели свою работу в 23-х мажоритарных округах, и будут продолжать работать.

Участники кампании обнародовали свои требования. В частности, от руководства парламента они требуют не проводить внеочередную сессию, а от Президента – не подписывать языковой закон. Также активисты требуют, чтобы председатель парламента Владимир Литвин не подписывал изменения к Регламенту Верховной Рады и не подтверждал заявление о своей отставке.

От оппозиционных народных депутатов активисты кампании требуют прекратить предвыборные спекуляции на языковом вопросе и приложить все усилия, чтобы закон «О принципах государственной языковой политики» не вступил в силу, в частности, провести переговоры с Президентом В.Януковичем и добиться, чтобы он не подписывал данный закон.

Также активисты требуют, чтобы в случае созыва внеочередной сессии ВР все оппозиционные депутаты прибыли на сессию и предотвратили рассмотрение вопроса об отставке В.Литвина.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада 248 голосами приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

Законом предусмотрено, что русский язык может стать региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

Президент пообещал, что определится относительно подписания языкового закона после получения экспертной оценки.