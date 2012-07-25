Балога написал письмо Азарову: Украина может повторить судьбу Крымска

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога призвал премьер-министра, начальника Гражданской защиты Украины Николая Азарова дать поручение провести 7 августа внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, об этом говорится в письме В.Балоги к Н.Азарову.

В.Балога предлагает на заседании детально проанализировать причины, которые могут привести к возникновению в Украине затоплений больших территорий в результате сильных дождей и ливней, и принять соответствующие решения по недопущению подобных случаев.

«Нестабильность погодных в Украине, высокая вероятность выпадения значительных (аномальных) осадков с учетом имеющихся проблем, связанных с состоянием систем оповещения населения, защитных дамб, гидротехнических сооружений на водных объектах государства, требуют принятия безотлагательных организационных и практических мероприятий», - сказано в письме.

В.Балога отмечает, что данный вопрос особенно актуален в связи с тем, что в последнее время на территориях разных стран мира имели место сильные осадки, которые привели к гибели сотен людей и нанесли значительный материальный ущерб. В частности, речь идет о Китае, Индии, Грузии.

Как отмечает пресс-служба МЧС Украины, наиболее резонансным стало наводнение в Краснодарском крае России, в результате которого погиб 171 человек, более 18 тысяч людей потеряли имущество, полностью были уничтожены 400 домохозяйств. В рамках расследования обстоятельств чрезвычайной ситуации задержаны мэр города Крымск, глава Крымского района та руководитель Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защите районной администрации.