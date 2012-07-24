22 года назад над Киевом подняли Государственный флаг

Как передает корреспондент УНИАН, началось мероприятие на площадке возле здания КГГА и Киевсовета. На мероприятие пришли около полсотни людей, которые принимали участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в 1990 году, в частности, депутаты Киевсовета I-VI созывов, народные депутаты Украины, а также представители нынешнего руководства столицы, среди которых первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, который на время отпуска Александра Попова исполняет обязанности председателя КГГА, а также заместитель Киевского городского голови - секретар Киевсовета Галина Герега.

Торжества продолжились в одном из помещений Киевсовета, где участники вспомнили о событиях 1990 года. Они напомнили, что в этот день в 1990 году на Крещатике собралось почти 200 тысяч людей, которые приехали из многих уголков Украины, но абсолютное большинство составляли киевляне. По протокольному решению президиума Киевского городского совета 21-го созыва, над зданием горсовета на Крещатике в 19 часов был поднят рядом с государственным флагом УССР украинский национальный сине-желтый флаг. Флаг поднял тогдашний заместитель председателя Киевсовета Александр Мосиюк, который сегодня также присутствовал на мероприятии.

Выступая перед присутствующими А.Мазурчак отметил, что это событие стало судьбоносным для нашей страны.

В свою очередь Г.Герега сказала: «Прошло 22 года с того выдающегося дня, как над Киевским городским советом был поднят флаг Украины – символ ее государственности и независимости. Тогда определяющее слово сказали сами киевляне, они пришли на Крещатик, чтобы отстоять честь и гордость своей страны – национальный флаг”.