Церемонию прощания с Богданом Ступкой продлили на час
13:34, 24 июля 2012Общество
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После многочисленных просьб людей, которые пришли проститься с актером, церемония прощания с выдающимся украинским актером Богданом Ступкой продлена на один час.
Администрация услышала просьбы поклонников
Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила администрация Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
На данный момент людей снова начали пускать в здание театра.
Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка умер 22 июля на 71-м году жизни.
Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.
Сегодня Б.Ступку похоронят на Байковом кладбище в Киеве.
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