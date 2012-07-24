Церемонию прощания с Богданом Ступкой продлили на час

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила администрация Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

На данный момент людей снова начали пускать в здание театра.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка умер 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.

Сегодня Б.Ступку похоронят на Байковом кладбище в Киеве.