На Андреевском спуске собираются построить высотный отель с паркингом

Проект будущей гостиницы рассматривали на градсовете в 2008 году, пишет Сегодня.

Застройщик предполагает построить там гостиницу высотой пять-девять этажей, с подземным паркингом и рестораном, а также выставочными художественными залами. На что получили рекомендацию от архитекторов понизить этажность зданий до 4-7 этажей. А после, из-за кризиса 2008, строительные работы и вовсе прекратились.

Теперь стройку решили возобновить. «Видимо, кто-то хочет наступить все на те же грабли. Этот проект никак не вписывается в спуск — ни этажностью, ни объемом, ну никак он не может быть на Андреевском», — говорит архитектор Георгий Духовичный.

Власти утверждают, что будут бороться с застройщиками.

«Весной мы выносили проект решения об отмене землеотвода по этому адресу, но депутаты Киеврады сняли его с повестки дня, даже не рассмотрев. Сам проект утверждался на градсовете еще во времена правления «молодой команды». Мы пытались пригласить к нам на градсовет представителей компании-застройщика, чтобы рассмотреть этот проект, внести в него изменения, но они проигнорировали. Только раз явился его представитель, но не для обсуждения проекта, а с документами, что все у них законно, и они будут настаивать на своем. Мы принципиально выступаем против, потому что, прежде чем начинать строительство, компания должна согласовать это с советом Андреевского спуска. Дальше будем предпринимать законные меры, если надо — обратимся в суд и прокуратуру», — сказал замглавного архитектора Киева Андрей Вавриш.