От азаровской индексации студенты потеряют до 300 гривен стипендии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, он обратил внимание на то, что 13 июня было принято постановление Кабинета министров «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения», которым значительно ухудшены условия индексации стипендии студентам.

Внесенные постановлением изменения, в частности, предусматривают, что «исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации стипендии осуществляется, начиная с месяца, в котором она назначена. В случае, если человек не получал стипендию или потерял право на ее назначение, а в дальнейшем стипендия ему была снова или впервые назначена (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с переводом на обучение по государственному заказу, появлением оснований для назначения социальной стипендии, восстановлением на учебе и тому подобное), исчисление индекса потребительских цен осуществляется с месяца назначения стипендии».

Н.Томенко заметил, что на практике это приведет к тому, что студенты, которые получили право на стипендию впервые (в связи с встулением в заведение, вступлением в магистрат, переводом на обучение по государственному заказу, наличием оснований для назначения социальной стипендии и тому подобное) или снова после потери такого права (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с восстановлением на учебе и тому подобное) будут получать лишь базовую стипендию, которая будет индексироваться с момента ее назначения. На сегодняшний день такие студенты получают стипендию с индексацией. Уменьшение реальных выплат студентам, которые впервые или повторно получили право на стипендию, будет составлять 200-300 грн в месяц.

Н.Томенко отметил, что принятие этого постановления руководство многих вузов может использовать для обоснования уменьшения выплат и тем студентам, которые формально не подпадают под его действие.

Н.Томенко попросил премьер-министра публично разъяснить мотивацию решения относительно уменьшения индексации стипендий. Вице-спикер также выразил убеждение, что правительство вернется к этому вопросу, и не допустит снижения реальных выплат студентам.