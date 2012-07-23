Иностранные туристы заинтересовались Киевом после Евро-2012

Экскурсоводы связывают эту тенденцию с позитивной рекламой Киева, которую сделали зарубежные СМИ после футбольного чемпионата, пишет «Сегодня».

Иностранцы приезжают к нам со списками мест, которые хотят посетить, и селятся бесплатно в квартирах киевлян.

В инфоцентре для туристов рядом со станцией метро «Крещатик» от иностранцев нет отбоя. «До Евро-2012 такого наплыва не было — заходит по 200 иностранцев каждый день! Едут со всего мира семьями с детьми или просто парами», — говорит нам администратор инфоцентра Карина Красногорова.

Все туристы признаются, что решили приехать в Киев после того, как начитались в местной прессе о красоте нашего города, его дешевизне и о том, какие позитивные здесь люди. Кроме того, многим понравился наш климат — дескать, не так жарко, как в Южной Европе, но при этом солнечно. «Многим посоветовали побывать в Киеве их друзья и знакомые фанаты, которые были у нас на Евро-2012. Поэтому большинство приезжающих сейчас сразу же достают из сумок бумажки, на которых написано, что нужно обязательно посетить. У всех список похож: Лавра, Софиевский собор, Пирогово», — говорит Красногорова.

Все так же популярен и тур в Чернобыль. «На Зону хотят попасть практически все. Вот на днях приехал из США 85-летний мужчина со свой дочерью. Он сказал, что давно мечтал попасть в Чернобыль и только сейчас решился», — говорит другая работница инфоцентра Диана Довженко. Были у нее и туристы из Германии, которые просили расписать им тур по всем церквям и монастырям Киева. «Они приехали на машине и сказали, что им друзья посоветовали список мест, которые стоит посетить: Михайловский собор, Софию, Лавру, а еще Золотые ворота и ботанический сад на Печерске. Пришлось «рисовать» им тур. Я заметила, что сейчас много туристов арендуют у нас машины и катаются по Киеву сами», — рассказывает Довженко. Но большинство туристов заказывают автобусные туры по городу и прогулки на речном трамвайчике по Днепру с экскурсией.

Часть туристов живет в Киеве бесплатно. «На днях у нас были туристы из Франкфурта, которые поселились у киевлян бесплатно. У тех же людей жили их знакомые во время Евро-2012, они дали им контакты киевлян. Иностранцы привезли нашим свои сувениры,конфеты и пообещали поселить их у себя, когда те приедут», — говорит нам Диана Довженко.

Основатель же движения Rooms4free, участники которого бесплатно селили у себя в квартирах фанатов во время Евро, рассказал, что уже более 30 киевлян по окончании чемпионата повторно приняли гостей. «Наш проект остановился, но люди раззнакомились и теперь самостоятельно связываются. Я знаю лишь о 30 случаях, когда фанаты порекомендовали своим друзьям поселиться бесплатно у людей в Киеве, а в обмен те поселят наших, когда они приедут к ним», — сказал нам Игорь Пилипчук. Переполнены и популярные хостелы. «Все самые разрекламированные среди иностранцев хостелы (сутки в них стоят от 80 до 150 грн) Киева, как на правом так и на левом берегах, переполнены», — сказал нам президент Ассоциации хостелов Роман Пономаренко. Живут там, по его словам, заграничные женихи! «Селятся одни мужчины от 45 до 60 лет. Все говорят, что приехали искать невест в Киеве. Пока ищут спутницу через агентства, сайты или просто на улицах, то живут в хостелах, а как только находят женщину, то сразу же арендуют квартиру и переезжают туда», — говорит Пономаренко.

Экскурсоводы прогнозируют еще больший наплыв туристов в августе-сентябре. «В это время у иностранцев как раз пик отпусков, и люди поедут к нам. Так что мы уже ждем еще большего ажиотажа», — сказали нам в экскурсионном бюро «Интересный Киев».