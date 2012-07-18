В итальянском посольстве успокаивают, мол, визы выдают как обычно

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте посольства.

"Относительно информации, освещенной недавно некоторыми представителями СМИ, Посольство Италии в Украине сообщает, что Визовый Отдел Посольства продолжает в обычном режиме принимать прямые заявки на подачу визовых ходатайств и удовлетворять уже поданные заявки на все типы виз в соответствии с графиком назначенных приемов", - говорится в заявлении.

"В случае общества VMS, уполномоченного на правах аутсорсинга собирать запросы на получение визы в Италию, сообщаем, что в связи с постоянным увеличением количества запросов на туристическую визу для въезда в страны (достигшее пика в течение последних недель), дата представления документов в VMS на получение данного типа визы может быть назначена менее своевременно и на более долгий период по сравнению с обычными сроками представления ", - сказано в документе.

Так также убеждают, что заявителей своевременно предупредили и рекомендовали обращаться в общество VMS гораздо раньше запланированной даты выезда и сейчас посольство Италии в Киеве и общество VMS работают над тем, чтобы избежать несвоевременного обслуживания украинских заявлений.