Защитники украинского языка намерены голодать "до последней кареты скорой"

Голодающие в центре Киева защитники украинского языка не намерены сворачивать свою акцию и будут голодать до конца. Как сообщает Коммерсант-Украина, тем самым они ответили отказом на призыв объединенной оппозиции прекратить голодовку и "готовиться к борьбе за Украину, которая начнется осенью".

Политики попытались сгладить конфликт и заверили, что готовы сотрудничать с оппозиционной молодежью, отметив, что они преследуют общую цель — избавить Украину от Виктора Януковича.

Практически все, кто голодает возле Украинского дома, ответили отказом на призывы представителей оппозиции. "Голодовка продлится в любом случае. Оппозиция работает только на осенние выборы, а мы хотим изменить страну. Если они (представители объединенной оппозиции) хотят менять ее вместе с нами, то пусть не советуют нам, что делать, а присоединяются к акции", - заявил один из координаторов акции, поэт Виталий Селик. По его словам, активисты будут продолжать голодовку, "пока не приедет последняя карета скорой помощи".

Как сообщал УНИАН, объединенная оппозиция "Батькивщина" призывала общественных активистов, участвующих в "языковой" акции возле «Украинского дома», прекратить голодовку и присоединиться к акции "Украина против Януковича".

В оппозиции считают, что для нынешней власти жизнь человека не является ценностью. "А чья смерть не уменьшит его патологической жажды обогащения и не внесет никаких корректив в напряженный бизнес-план этого так называемого президента. Это должны осознать и сами голодающие, и их родители", - пояснили в пресс-службе.