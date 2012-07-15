В Севастополе троллейбусная штанга убила мужчину

В Севастополе в субботу сорвавшаяся троллейбусная штанга смертельно травмировала 60-летнего мужчину.

Как сообщает сайт «Аргументы недели. Крым», у движущегося троллейбуса сорвалась штанга и, пробив лобовое стекло автомобиля Toyota Auris, ударила в височную часть головы водителя.

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