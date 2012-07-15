Пола Маккартни унизили на концерте в Лондоне

Инцидент произошел в Лондоне на музыкальном фестивале Hard Rock Calling, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на Би-би-си.

Организаторы сочли их выступление слишком длинным. В итоге знаменитые музыканты были вынуждены покинуть сцену в тишине. О реакции П.Маккартни и Б.Спрингстина на произошедшее не сообщается.