Пола Маккартни унизили на концерте в Лондоне
10:10, 15 июля 2012Общество
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Полу Маккартни и Брюсу Спрингстину отключили микрофоны из-за затянувшегося выступления.
Сэру Маккартни во время выступления отключили микрофон
Инцидент произошел в Лондоне на музыкальном фестивале Hard Rock Calling, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на Би-би-си.
Организаторы сочли их выступление слишком длинным. В итоге знаменитые музыканты были вынуждены покинуть сцену в тишине. О реакции П.Маккартни и Б.Спрингстина на произошедшее не сообщается.
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