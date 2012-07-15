На Буковине ликвидировали полевой пожар: сгорели 13,5 га пшеницы

В Черновицкой области пожар уничтожил на поле 13,5 га пшеницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар возник вблизи с. Котелево Новоселицкого району на поле сельхозобщества „Котелево”. В 23.45 подразделения МЧС загорание ликвидировали. Причина возникновения огня устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Черновицкой области.

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