На Буковине ликвидировали полевой пожар: сгорели 13,5 га пшеницы
05:24, 15 июля 2012Общество
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В Черновицкой области пожар уничтожил на поле 13,5 га пшеницы.
Пожар возник вблизи с. Котелево
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар возник вблизи с. Котелево Новоселицкого району на поле сельхозобщества „Котелево”.
В 23.45 подразделения МЧС загорание ликвидировали. Причина возникновения огня устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Черновицкой области.
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