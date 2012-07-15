Харьковская прокуратура вернула за полгода государству почти 5 тыс. га земли

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, об этом во время расширенного заседания коллегии прокуратуры региона сказал прокурор области Геннадий Тюрин.

По его данным, в интересах граждан и государства возмещено более 32 млн грн.

«В частности, разоблачены бывшие служебные лица Харьковской облгосадминистрации и Главного управления земельных ресурсов, которые незаконно передали в собственность государственные земли площадью 55 га, чем причинили государству убытки на сумму более 3 млн грн», - отметил Г.Тюрин.

По данным прокурора области, на это время в производстве судов находятся иски прокуроров о возвращении из незаконного владения почти 1,6 тыс. га земель на сумму около 39 млн грн.