Эксперты: в Украине цены на бензин так, как в Европе, не упадут

Цены на нефть в мире после недавнего рекордного прыжка резко упали.

Во Франции цена на 95-ой бензин из почти 2 евро за литр упала до 1 евро 60 центов, пишет Радио Свобода. В Украине не наблюдается столь значительного удешевления.

Эксперты объясняют это тем, что в мае Верховная Рада с подачи правительства приняла закон о ставках акциза, которые не являются фиксированными. Согласно ему, когда нефть дорожает, ставка акциза уменьшается, а когда дешевеет, то наоборот - растет.

Такие нефиксированные ставки, по ожиданиям чиновников, должны стабилизировать цены на топливо. Однако, на фоне падения стоимости нефти в мире, эта стабильность невыгодна украинскому потребителю.

«Это и была цель закона - сохранить цены на стабильном уровне. Вот мы его и имеем - но не за счет государства, а за счет потребителя, который платит повышенную ставку акциза. Теперь не государство помогает потребителю, а потребитель помогает государству, выплачивая повышенные налоги и мощно пополняя бюджет», - убеждает аналитик консалтинговой группы «А-95»Сергей Куюн.

Потребители ожидали существенного снижения цен на нефтепродукты - до уровня, по крайней мере, 10 гривен. Однако прогнозы специалистов неутешительны.

«Будет еще максимум 15-20 копеек снижения, не более. Причем, это снижение может и не произойти, поскольку финансовые риски трейдеров растут все больше. Это может и хорошо для государственного бюджета, поскольку он получает дополнительные поступления, но очень плохо для потребителей, которые увидели лишь незначительное снижение цен. А оно могло быть существеннее, чем сейчас. Мы вообще имеем 30 копеек снижения, а можно было ожидать уменьшения цены на целую гривну», - констатирует эксперт рынка Геннадий Рябцев.