В ПАСЕ возмущены ситуацией вокруг Еврейского центра в Киеве

Как сообщается на сайте ПАСЕ, специальную Декларацию подписали 36 парламентариев из 17 стран Европы 27 июня во время летней сессии.

Член ПАСЕ, депутат молдавского парламента Валерий Гилецкий заявил УНИАН, что основанием для подписания Декларации стали действия прокуратуры Киева и КГГА, которые делают невозможной разрешение ситуации вокруг строительства киевского Еврейского общественного центра.

«Мы увидели, что строительство пытаются сорвать по формальным причинам, и это не оставило равнодушными европейских парламентариев. Парламентская Ассамблея очень внимательно наблюдает за событиями в Украине, поскольку, кроме заявленного государством евроинтеграционного курса, намного большего значения для европейского сообщества имеют реальные шаги в этом направлении», - отметил В.Гилецкий.

По его словам, подписанты Декларации в первую очередь пытаются привлечь внимание украинской власти к проблеме со строительством еврейского центра, ведь «отсутствие содействия в решении проблемы по взаимному согласию сторон только портит имидж страны».

«То есть, это дружеский сигнал для Украины о проблеме, которая попала в поле зрения международного сообщества. Общеизвестно, что в Киеве из-за бюрократических преград не так просто получить земельный участок и осуществить строительство, особенно когда речь идет об объекте социальной инфраструктуры, а не о коммерческом проекте. В украинской прессе достаточно много публикаций о громких скандалах, связанных с коррупционными схемами местной власти относительно выделения земельных участков. На этом фоне складывается мнение , что строительство Еврейского общественного центра в Киеве столкнулось с похожими проблемами, решение которых по силам только руководству государства», - отметил член ПАСЕ.

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По мнению председателя Украинской ассоциации религиозной свободы Виктора Еленского, история с препятствованием строительству Еврейского общественного центра в Киеве, которая возмутила членов ПАСЕ из 17 стран Европы, свидетельствует о тотальной коррупции в государстве, что приводит к нарушениям прав и свобод граждан.

«Это совсем не отторжение «другого» и не «людоедский украинский национализм», которым часто пугают рядовых граждан. На самом деле это – всеобъемлющая коррупция, позорное судопроизводство, полная зависимость руководства столичной администрации от администрации президентской и полная независимость ее от киевлян», - считает В.Еленский.

По его мнению, ситуация вокруг Еврейского общественного центра свидетельствует также о том, что проблемы в сфере прав человека и общественных объединений – религиозных, культурно-образовательных, правозащитных, не могут быть разрешены локально.

«Их решение нуждается, по крайней мере, в подотчетной власти, запуске реальных антикоррупционных механизмов и доступного правосудия. Таким образом, борьба за религиозную свободу и права национальных меньшинств в Украине сегодня – это в первую очередь борьба за фундаментальные права и реальные демократические преобразования», - отметил В.Еленский.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2012 года прокуратура Киева информировала, что компания-застройщик ООО «ИБП», которая должна строить Еврейский общественный центр, задолжала бюджету столицы 122 млн грн согласно паевому договору.

5 апреля 2012 года в Хозяйственном суде Киева состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры Киева в интересах управления экономики и инвестиций КГГА к ООО "ИБП". В судебном заседании как третья сторона на стороне ответчика (ООО "ИБП") к участию в процессе была допущена Еврейская религиозная община г. Киева. В судебном заседании рассматривалось ходатайство прокуратуры Киева о наложении ареста на земельный участок, на котором планируют создать Киевский еврейский общинный центр. В наложении ареста на участок суд отказал. Однако суд принял решение о наложении ареста на средства ООО "ИБП".

Еврейская община дважды пикетировала заседание суда и обратилась в прессе к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой «остановить несправедливые действия киевской городской власти».

11 апреля Еврейское религиозное общество предложило КГГА заключить мировое соглашение относительно участка земли под строительство комплекса, в котором планировали открыть Еврейский общественный центр.

Несмотря на судебное разбирательство, 25 апреля Еврейскаяе религиозная община Киева под эгидой Всемирного форума русскоязычного еврейства провело торжественную церемонию закладки первого камня Еврейского общественного центра.