Против кировоградского чиновника возбуждено дело за растрату 51 млн грн
19:33, 10 июля 2012Общество
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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГП «Кировоградтепло» ООО «ЦНТИ УНГА», по вине которого ДК «Газ Украины» недополучила за потребленный газ более 51 млн грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
Следователи выясняют, куда были направлены эти деньги в 2010-2011 году.
Дело возбуждено по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Кроме того, прокуратурой установлено, что этот руководитель не оплатил в Пенсионный фонд Украины более 3 млн. грн. При осуществлении оплаты труда работникам предприятия, при наличии оборотных средств, бывший директор не перечислял пенсионные взносы.
По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».
Продолжается следствие.
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