Американский эксперт пророчит «идеальный шторм» в мировой экономике в 2013 году

Об этом сообщает американский бизнес-канал CNBC со ссылкой на сегодняшнюю запись Рубини в его твиттере.

Телеканал напомнил, что в мае Рубини назвал четыре элемента, которые повлекут очередной кризис в глобальной экономике в 2013 году.

Среди них он назвал ослабление американской экономики, долговые проблемы ряда европейских государств, наследство темпа развития развивающихся рынков (emerging markets), - в первую очередь Китая - и военный конфликт в Иране.

"Сценарий "идеального шторма" 2013 года, о котором писал месяц назад, разворачивается", - написал он в понедельник.

CNBC напомнила, что обнародованные сегодня данные об инфляции в Китае свидетельствуют о значительно более быстром "охлаждении" китайской экономики, чем ожидалось ранее, а данные о трудоустройстве в США в июне показывают слабый рост уже четвертый месяц подряд.

Рубини, слова которого приводит американский канал, отмечает, что ведущие центробанки мира не имеют больше рычагов, чтобы стимулировать развитие экономики, как они это делали в 2008 году.

Справка УНИАН. 53-летний Ноэль Рубини, преподающий в Stern School of Business в Нью-Йорке, стал известным благодаря своим прогнозам о коллапсе рынка недвижимости в США, который приведет к мировому финансовому кризису, что действительно и произошло осенью 2008 года.

За его негативные прогнозы развития мировой экономики экономист получил кличку "Доктор гибель" (Dr. Doom).