Украинский фильм "Дом с башенкой" победил на кинофестивале в Карловых Варах

Вчера, 7 июля 2012 г., на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялось официальное награждение победителей, сообщает ТСН.Украинский фильм режиссера Евы Нейман "Дом с башенкой" выиграл главный приз конкурсной программы "От Востока до Запада".



Напомним, картина "1 +1 production" приняла участие в конкурсной программе фестиваля "От Востока до Запада". Всего в секции было представлено 12 картин, оценивали их 5 членов международного жюри.



"Я очень тронута, и мне невероятно приятно. И я действительно очень благодарна тем талантливым людям, которые работали со мной и которые мне доверяли. Для меня как для режиссера, это признание, для меня это надежда, что мой следующий проект состоится", - рассказала режиссер Ева Нейман.



Наташа Друбек, член жюри конкурса "От Востока до Запада": "Всегда непросто выбирать, но с этим фильмом получилось иначе. Он задел многих людей. Мы выбирали фильм в ходе голосования, с помощью пунктов, и я должна сказать, что "Дом с башенкой" победил сразу. Он набрал наибольшее количество очков. Поэтому нам не пришлось дискутировать как в случае с другими фильмами. "Дом с башенкой" сделан очень понятно. Здесь просматривается диалог с историей советских фильмов, и мы наслаждались этим диалогом. Он был критическим, без героической перспективы прошлого Второй мировой войны. Мне он очень понравился и я рада, что украинский фильм победил. Хочу отметить, что в фильме присутствует некая чуткость, особенно, что касается операторской работы. Мы видели героя очень близко, но не очень интимно. Я думаю это действительно очень хороший фильм, и он попадет на много фестивалей. Я надеюсь на это".



Якорим Блажейовский, член жюри, кинокритик: "Фильм "Дом с башенкой" очень мудрый, с правильно построенными мизансценами, долгими кадрами, фильм черно-белый на широком экране. С точки зрения картины - это очень сильно. Что в этом фильме новое - это определенная дистанция до эмоций. Ведь история очень грустная, как и во многих военных фильмах. Но мы стоим в стороне от эмоций. Может это и стало причиной, почему наше жюри назвало этот фильм лучшим в этом конкурсе".



Сценарий к фильму написан по автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна "Дом с башенкой". Молчаливое послание фильма - "человечным можно и нужно оставаться всегда". Это трагическая история восьмилетнего мальчика, который возвращался с мамой в родной город из эвакуации, зимой 1944 года. На полпути домой, на неизвестном полустанке их снимают с поезда, так как мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Ребенок остается один на один со своим горем, среди чужих людей, которым, по большому счету, нет до него дела. Доверившись незнакомцам, он продолжает свой путь домой. Все, что он запомнил о месте, где навсегда осталась его мама, - это то, что на привокзальной площади стоит старый дом с башенкой.



В киноленте снялись Альберт Филозов, Екатерина Голубева, Михаил Векслер, Виталий Линецкий, Мария Полицеймако. Девятилетний мальчик, воспитанник одесского интерната, - Дмитрий Кобецкой сыграл главную роль.