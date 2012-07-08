В Чехии возникла угроза наводнения

В некоторых регионах страны возникла угроза наводнения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское телевидение.

Ливневые дожди, бури со штормовым ветром и градом обрушились на Чехию, во многих регионах страны прервана подача электроэнергии, возникли проблемы с транспортным сообщением. В последние дни в Чехии установилась чрезвычайно жаркая погода, что приводит к возникновению бурь и ливневым дождям.

Вода в реке Мандава в черте города Варнсдорф (северная Чехия) в субботу вечером стремительно прибывала, в результате чего был объявлен третий уровень угрозы наводнения.

Из-за подтопления закрыта для движения транспорта магистраль 248 в Устецком крае.

По данным Чешского телевидения, буря сейчас переместилась в северную Моравию.