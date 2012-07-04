К Украинскому дому съезжаются автомобили «скорой помощи»

К зданию Украинского дома подъехало несколько автомобилей «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, перед одной из них расступился кордон бойцов «Беркута», и машина проехала прямо к центральному входу Украинского дома. Также возле Украинского дома ходят несколько людей с разбитыми лицами.

Как отмечают люди, находящиеся возле здания, в воздухе чувствуется запах газа.

Как сообщал УНИАН, бойцы спецподразделения «Беркут» оттеснили народных депутатов и тех, кто протестует против принятия языкового закона, от служебного входа Украинского дома.

Милиция оттеснила митингующих от служебного входа, высвободив проезд для Президента.

Через несколько минут сюда должен приехать Президент Украины Виктор Янукович для проведения пресс-конференции.

Милиция создала живую цепь возле въезда к зданию Украинского дома.