Туркменский газ Украина будет покупать по 100 долл. за 1 тис. кубов

Украина завершила переговоры с Туркменистаном о поставках 34 млрд. кубометров газа по 100 долларов за 1000 кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Николая АЗАРОВА, это хорошее соглашение, цена 100 долларов для Украины приемлемая, «и этот дополнительный объем газа для нас сейчас чрезвычайно важен».

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО 21 сентября сообщил, что Туркменистан подтвердил свои обязательства по поставкам в 2008 году природного газа в адрес ОАО "Газпром" (Россия) по действующей в настоящее время цене - 100 долл. за 1 тыс. куб. м на границе Туркменистан-Узбекистан.

При этом цена туркменского газа на границе Украины с учетом расходов на его транспортировку на более чем 2 тыс. км не превысит 130 долл. за 1 тыс. куб. м.

Доля туркменского газа в общем объеме импортируемого в Украину газа в последние два года превышает 70%.

Напомним, Россия и Туркменистан в сентябре 2006 года договорились о ежегодных поставках до 2009 года 50 млрд куб. м туркменского газа в адрес "Газпрома" по цене 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

"Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

Справка УНИАН. До января 2006 года газ в Украину поставлялся по цене 50 долларов за 1 тыс. куб. м. С января 2006 года – по 95 долл. за 1 тыс. куб. м, с января 2007 года – по 130 долл. за тыс. куб. м. Европейским потребителям Россия продает газ в среднем по 230 долл. за тыс. куб. м.

Украина ежегодно потребляет около 75-76 млрд куб. м природного газа, собственная добыча составляет около 21 млрд куб. м.