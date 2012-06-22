На месте Шталага-329 открыли мемориал казненным

Об этом сообщает Департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, реконструкция, которая предусматривала вертикальное планирование территории захоронения, перепланировку проходов между братскими могилами и озеленение территории продолжалась год. Кроме того, на месте бывшего «Шталага №329», где по архивным данным во времена войны немцами было казнено 7,2 тысячи военнопленных, было установлено новое ограждение, а над братскими могилами - устроены газоны-насыпи. Здесь также появились тротуарные дорожки вдоль территории захоронения. После спада жары работы по благоустройству продолжатся, это касается посадки елок, озеленения территории.

Во время открытия Мемориала-захоронения городской голова Владимир Гройсман отметил, что все мемориалы, которые находятся в городе, это наша память. Поэтому они должны содержаться в надлежащем состоянии. «Мы все не можем сделать за один год, следовательно, планируем постепенно охватить все территории и привести их в надлежащее состояние. В этом году мы возродили Мемориал в сквере Козицкого, въезд на ул. Примакова, а на мемориале по улице Киевской провели благоустройство, оградили территорию и, в принципе, сделали всю запланированную работу по приведению таких мест в надлежащее состояние и соответствующее содержание». – сказал В.Гройсман.

Также сегодня в Виннице состоялась церемония возложения композиций цветов и венков в сквере Козицкого к Мемориалу Славы с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, политических формирований и общественности города.

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Справка УНИАН. По данным архивных документов, в годы Великой Отечественной войны на месте захоронения был шталаг – постоянно действующий большой стационарный лагерь для рядового и сержантского состава военнопленных. «Шталаг №329» был создан фашистскими захватчиками и существовал на территории Винницы с августа 1941 года до декабря 1943 года. После проведенных исследований было установлено, что на территории концлагеря похоронено около 7,2 тысячи советских военнопленных.