Запланированное на сегодня заседание по делу Оксаны Макар отменено из-за того, что адвокат обвиняемого Максима Присяжнюка Антон Довгий должен находится на другом заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено вчера вечером в Центральном районном суде Николаева.

Сегодняшнее заседание должно было пройти вместо заседания, выпадающего на четверг 28 июня, в который празднуется День Конституции.

Следующее заседание начнется в 10 часов 26 июня и будет проходить в закрытом режиме. На нем предполагается допросить третьего обвиняемого - Евгения Краснощека.

На вчерашнем закрытом заседании был допрошен второй из троих обвиняемых – Максим Присяжнюк.

Один из адвокатов матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой сообщил журналистам, что показания М.Присяжнюка отличаются от показаний во время следствия.

В.Василюк отметил также, что показания М.Присяжнюка отличаются от показаний допрошенного ранее другого обвиняемого - Артема Погосяна.

Так, по словам адвоката, М.Присяжнюк заявил, что все трое были уверены, что Е.Краснощек задушил Оксану, а Е.Краснощек после этого изнасиловал ее еще раз.

По словам М.Присяжнюка, нa тoт мoмeнт, кoгдa они несли девушку в пoдвaл, они были уверены, что oнa мepтвa. Пoэтoмy М.Присяжнюк и А.Погосян нe coглacны c тeм, чтo их обвиняют в пoкyшeнии нa yбийcтвo.

Taкжe М.Пpиcяжнюк yтвepждaeт, чтo вcтyпил в пoлoвyю cвязь c О.Maкap c ee coглacия.

В.Василюк также сообщил, что адвокат Николай Катеринчук не явился на судебное заседание 21 июня, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.

Позже суд частично удовлетворил требование адвокатов и прокуроров об открытом судебном процессе.

Трем обвиняемым E.Kpacнoщeку, A.Пoгocяну и M.Пpиcяжнюку инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют действия по ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).