61-летнюю бывшую учительницу изнасиловал и убил ее ученик

Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, в 23.00 женщина вышла из дома, чтобы закрыть хлев. Ночью ее муж вышел во двор и обнаружил в саду тело жены в разорванной одежде, с двумя ножевыми ранениями в грудь. При предварительном осмотре тела милиция сделала вывод об изнасиловании погибшей.

В результате следствия выяснилось, что преступление совершил 18-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием)