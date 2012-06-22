Глава МВФ призвала спасать евро

По мнению К.Лагард, ЕС должен оказывать помощь нуждающимся банкам напрямую, а не через правительство стран, а для этого необходим единый механизм решения.

"Банковская система - в состоянии стресса. Необходимы решительные действия, чтобы восстановить уверенность на рынке. В данный момент жизнеспособность финансовой системы ЕС находится под вопросом... Необходимо провести рекапитализацию слабых банков и этот процесс должен проходить напрямую через Европейский фонд финансовой стабильности, минуя правительство стран", - цитирует ее заявление РосБизнесКонсалтинг.