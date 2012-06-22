Прокурор не видит никакого "аффекта" в жестоком убийстве жены милиционера

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Как напоминает прокуратура, 19 июня в Луганской области объявили приговор бывшему капитану милиции, который в июле прошлого года жестоко убил свою жену, вывез годовалого ребенка за пределы области и оставил на обочине дороги. Согласно решению суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1.ст.135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, которое находится в опасном для жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению по малолетству), а за совершение преступления, предусмотренного п.4 ч.2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью), оправдан из-за отсутствия состава преступления. По мнению судьи, подсудимый совершил убийство в состоянии аффекта.

Прокуратура Луганской области не соглашается с таким решением суда и считает его незаконным и необоснованным.

"Такое жестокое преступление не может оставаться безнаказанным. Считаю, что стороной обвинения было предоставлено достаточно доказательств, которые полностью подтверждают вину и опровергают нахождение подсудимого в состоянии аффекта", - сказала старший прокурор прокуратуры Красного Луча Антонина Касьяненко.

Гособвинитель подал ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Но судья в удовлетворении этого ходатайства отказал и вынес определение в адрес прокурора области, в котором отмечено, что требования прокурора расценены судом как его непрофессионализм.

Поскольку ни с приговором Ровеньковского городского суда Луганской области, ни с указанным определением государственный обвинитель категорически не согласен, на указанные процессуальные документы будут внесены апелляции. Такую позицию прокурора поддерживают потерпевший, его представитель и законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего.