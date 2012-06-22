Эксперт: переселенным из Польши украинцам нужен особый статус

Об этом сообщил в Ровно корреспонденту УНИАН заместитель председателя совета Института анализа государственной и региональной политики, кандидат исторических наук Олег Савчук, комментируя принятие Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку».

По словам эксперта, украинцев, которые были переселены в Украину ч территории Польши в результате соглашения между правительством тогдашней УССР и Польским Комитетом национального освобождения, можно считать депортированными по национальному признаку, ведь тогдашние коммунистические режимы СССР и Польши таким образом решали «украинский вопрос» на этих землях.

«Советская власть называла эту акцию добровольной, однако это была депортация украинцев со всеми присущими таким мероприятиям зверствами и насилием. Утром украинские села окружали военные и до вечера вывозили всех под корень», - сказал исследователь.

По мнению О.Савчука, до сих пор формальным препятствием для установления такого статуса является то, что это переселение, хоть и сопровождалось насилием, преступлениями и обманом, все же, согласно межгосударственному договору, считалось добровольным. Кроме того, почти полмиллиона украинцев, которых переселили в отдаленные районы (главным образом в южную и восточную части Украины), считались обеспеченными имуществом и жильем, хотя свое основное имущество они потеряли или оставили в Польше, а жить на новом месте часто приходилось в землянках. Формально советская власть возместила эти утраты, но эти возмещения были несправедливыми, копеечными.

В Ровно О.Савчук принял участие в презентации своей книги о переселенцах-холмщаках «Свої серед своїх. Депортації українців з Холмщини та Підляшшя».

В этом исследовании автор проанализировал особенности этнополитических процессов на Холмщине и Подляшье в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, исследовал депортационную политику тоталитарных режимов Польши и СССР, направленную на радикальное решение национального вопроса на польско-украинском пограничье. В монографии также рассказывается о репрессивно-карательных мероприятиях тогдашнего польского правительства, направленных на ликвидацию политической оппозиции украинцев в Польше и формирование польского мононационального государства.