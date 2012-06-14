Академики и статистики определились, как переписать украинцев

Как сообщает пресс-службы Госстата, документ утвержден на совместном заседании президиума НАН и коллегии ведомства.

В сообщении указывается, что программа переписи, которая рассматривалась на заседании, сформирована в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О Всеукраинской переписи населения», а также соответствующими международными рекомендациями и предусматривает получение информации о составе и родственных отношениях членов домохозяйства, поле, возрасте опрашиваемых, дате и месте их рождения, семейном положении, этнических и языковых признаках, гражданстве, уровне образования, источниках средств существования, занятости, миграционной активности, жилищных условиях.

«По результатам обсуждения программа второго Всеукраинской переписи населения была одобрена единогласно» - сообщает пресс-служба.

Кроме того, на заседании был рассмотрен и одобрен проект Методики измерения регионального человеческого развития (РЧР), разработанной Институтом демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН совместно со специалистами Госстата. Результаты расчетов показателей РЧР предусматривается использовать для мониторинга состояния и тенденций регионального развития, обоснования региональной социально-экономической политики.

Как сообщал УНИАН, в конце марта т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров во время общения с пользователями Facebook сообщил, что в Украине в 2013 году пройдет перепись населения.

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.