В Киеве ночью украли забор вокруг Сретенской церкви

Об этом в комиссию Киевсовета по вопросам культуры и туризма сообщили прихожане Сретенской церкви, информирует пресс-служба председателя комиссии Александра Бригинца.

По словам отца Сергея - настоятеля часовни, которая находится на упомянутой территории, ЖЭК, к которому относится территория отстраиваемой церкви, заявляет, что не имеет к этому никакого отношения. На место происшествия был вызван наряд милиции.

А.Бригинец сообщил, что обратился к председателю КГГА Александру Попову по поводу ситуации с захватом территории Сретенской церкви, а также в милицию с требованием провести расследование и наказать виновных в сломе забора и посягательстве на территорию храма.

Депутат напомнил, что 26 апреля 2012 года на Львовской площади уже была попытка захвата территории, где отстраивается Сретенская церковь: неизвестные сломали забор, попытались засыпать вырытый для строительства котлован, прихожане протестовали против этого, на одного из протестующих совершил наезд технический транспорт. Тогда А.Бригинец направил соответствующий депутатский запрос начальнику столичной милиции Алексею Крикуну, но ответа до сих пор не получил.

Церковь Сретения Господня - единственный храм, заложенный во времена Киевской Руси, который еще может быть отстроен в Киеве и на восстановление которого решением Киевсовета предусмотрены средства. Церковь была построена князем Ярославом Мудрым, несколько раз перестраивалась, пока ее не уничтожили большевики в 1934 году. Официальной причиной сноса церкви называют планы тогдашней власти реконструировать площадь.