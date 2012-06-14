Зам управляющего банка присвоил почти 1,5 млн депозитного вклада клиентки
09:18, 14 июня 2012Общество
3640 0
В Луганске заместитель управляющего филиалом международного банка присвоил 1,4 млн грн депозитного вклада клиентки.
|Как только женщина вышла из банка, он все ее деньги положил себе в кейс и забрал домой
Оперативники установили, что заместитель управляющего так составил договор, что документ не имел никакой юридической силы. Как только женщина вышла из банка, он все ее деньги положил себе в кейс и забрал домой.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (должностной подлог).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter