Зам управляющего банка присвоил почти 1,5 млн депозитного вклада клиентки

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области, одна из предпринимательниц положила на депозитный счет в банке указанную сумму, однако вскоре заметила, что на самом деле на ее счету деньги не появились.

Оперативники установили, что заместитель управляющего так составил договор, что документ не имел никакой юридической силы. Как только женщина вышла из банка, он все ее деньги положил себе в кейс и забрал домой.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (должностной подлог).