Шева попал в ДТП
21:22, 12 июня 2012Общество
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Капитан сборной Украины по футболу Шевченко попал в ДТП.
Шева забил два мяча шведам
Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера после победы в матче над сборной Швеции со счетом 2:1 попал в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает ТСН, в автомобиль Porsche А.Шевченко врезался джип. Футболист притормозил, чтобы пропустить пешехода.
В машине также находилась беременная жена А.Шевченко Кристен Пазик. Оба они не пострадали.
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