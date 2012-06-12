Шева попал в ДТП

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера после победы в матче над сборной Швеции со счетом 2:1 попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ТСН, в автомобиль Porsche А.Шевченко врезался джип. Футболист притормозил, чтобы пропустить пешехода.

В машине также находилась беременная жена А.Шевченко Кристен Пазик. Оба они не пострадали.