Шева попал в ДТП

21:22, 12 июня 2012
Общество
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Капитан сборной Украины по футболу Шевченко попал в ДТП.

Андрей Шевченко во время матча ЕВРО-2012. Киев, 11 июня

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вчера после победы в матче над сборной Швеции со счетом 2:1 попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ТСН, в автомобиль Porsche А.Шевченко врезался джип. Футболист притормозил, чтобы пропустить пешехода.

В машине также находилась беременная жена А.Шевченко Кристен Пазик. Оба они не пострадали.

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