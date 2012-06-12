Трое мужчин умерли от отравления алкоголем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, трое мужчин, совместно употреблявших алкогольные напитки, сегодня ночью были доставлены в реанимационное отделение с признаками отравления.

Состояние пострадавших было тяжелое. Мужчины умерли. Предварительная причина смерти – алкогольное отравление.

По данному факту проводится следствие.