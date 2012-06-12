Трое мужчин умерли от отравления алкоголем
15:38, 12 июня 2012Общество
3741 0
В г. Ладыжин Винницкой области от отравления алкоголем умерли трое мужчин.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, трое мужчин, совместно употреблявших алкогольные напитки, сегодня ночью были доставлены в реанимационное отделение с признаками отравления.
Состояние пострадавших было тяжелое. Мужчины умерли. Предварительная причина смерти – алкогольное отравление.
По данному факту проводится следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter