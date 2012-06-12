Трое мужчин умерли от отравления алкоголем

15:38, 12 июня 2012
Общество
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В г. Ладыжин Винницкой области от отравления алкоголем умерли трое мужчин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, трое мужчин, совместно употреблявших алкогольные напитки, сегодня ночью были доставлены в реанимационное отделение с признаками отравления.

Состояние пострадавших было тяжелое. Мужчины умерли. Предварительная причина смерти – алкогольное отравление.

По данному факту проводится следствие.

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