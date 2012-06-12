Насильников Оксаны Макар будут судить открыто

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что “судьи удовлетворили ходатайство прокурора об открытом судебном рассмотрении дела, за исключением отдельных заседаний, где будут изучаться доказательства, не подлежащие разглашению (то есть интимного характера)”.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.

Трем обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).

Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.

Общественность требовала открытого судебного рассмотрения дела.