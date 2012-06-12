«Запорожье» уходит в море

Как сообщает он-лайн газета «Новый Севастополь», выход субмарины в море продлится один день, во время плавания пройдут испытания дизельных двигателей на режимах полного и самого полного хода. Кроме того, будет проверяться работа электромоторов и аккумуляторной батареи на полном ходу подлодки, а также работа ее гидроакустической станции.

В скором времени подводной лодке «Запорожье» предстоит выход в море с целью погружения на перископную глубину, сообщает издание.

В пресс-центре командования украинских ВМС агентству УНИАН подтвердили, что подводная лодка «Запорожье» сейчас находится в море, где идет «проверка качества устранения замечаний в работе материальной части корабля, выявленных во время проведенного в конце апреля текущего года первого этапа ходовых испытаний».

Как сообщалось, 25 апреля подводная лодка впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в Черное море для проведения первого этапа ходовых испытаний.

Подводная лодка в состав украинских ВМС вошла в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.

За 2001-2011 годы подводная лодка “Запорожье” была капитально отремонтирована.