Киевского убийцу животных приговорили к 4 годам тюрьмы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила судья Святошинского районного суда г. Киева Лариса Косик.

При вынесении приговора она сообщила, что А.Ведула осуждается на 6 месяцев лишения свободы по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) и на 4 года - по ч. 3 ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

Однако, в соответствии со ст. 70 Уголовного кодекса, которой предусмотрено поглощение меньшего наказания большим, А.Ведула получил 4 года лишения свободы с конфискацией средств изготовления и демонстрации произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Его сообщник Роман Полибин также признан виновным по ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса, которая бы для него предусматривала лишение свободы сроком на 4 года, однако, учитывая смягчающие обстоятельства, в частности чистосердечное признание, Р.Полибин осужден к трем годам условно.

Справка УНИАН. А.Ведула издевался над бездомными собаками, а его сообщник Р.Полибин снимал фото и видео его действий и жертв. Они распространяли эти материалы в социальных сетях.

Психиатрическая экспертиза признала А.Ведулу вменяемым.