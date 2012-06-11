Одессу снова затопило: по городу плавают машины
12:41, 11 июня 2012Общество
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В Одессе на улице Мечникова неподалеку от парка Ильича рано утром произошел прорыв водопровода.
|В конце мая из-за дождя в Одессе машины уже плавали по улицам
Как сообщает издание, проехать здесь сложно даже крупногабаритным грузовикам, поэтому в Высоком переулке образовалась пробка. На месте работает аварийная служба.
Тем временем жителям района отключили водоснабжение.
«Произошла авария магистрального водопровода, которую мы надеемся устранить до вечера», - рассказала сотрудник пресс-службы ООО «Инфоксводоканал» Елена Милова.
Напомним, это уже не первый потоп в Одессе. В конце мая из-за проливного дождя улицы города превратились в огромные лужи. Кое-где люди оказались заблокированными в своих авто.
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