Одессу снова затопило: по городу плавают машины

12:41, 11 июня 2012
Общество
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В Одессе на улице Мечникова неподалеку от парка Ильича рано утром произошел прорыв водопровода.

Одеса
Об этом пишет газета "Сегодня". Из-за аварии переулки Молдаванки сейчас больше напоминают каналы Вилково.

Как сообщает издание, проехать здесь сложно даже крупногабаритным грузовикам, поэтому в Высоком переулке образовалась пробка. На месте работает аварийная служба.

Тем временем жителям района отключили водоснабжение.

«Произошла авария магистрального водопровода, которую мы надеемся  устранить до вечера», - рассказала сотрудник пресс-службы ООО «Инфоксводоканал» Елена Милова.

Напомним, это уже не первый потоп в Одессе. В конце мая из-за проливного дождя улицы города превратились в огромные лужи. Кое-где люди оказались заблокированными в своих авто.

 

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