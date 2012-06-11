Одессу снова затопило: по городу плавают машины

Об этом пишет газета " Сегодня". Из-за аварии переулки Молдаванки сейчас больше напоминают каналы Вилково.

Как сообщает издание, проехать здесь сложно даже крупногабаритным грузовикам, поэтому в Высоком переулке образовалась пробка. На месте работает аварийная служба.

Тем временем жителям района отключили водоснабжение.

«Произошла авария магистрального водопровода, которую мы надеемся устранить до вечера», - рассказала сотрудник пресс-службы ООО «Инфоксводоканал» Елена Милова.

Напомним, это уже не первый потоп в Одессе. В конце мая из-за проливного дождя улицы города превратились в огромные лужи. Кое-где люди оказались заблокированными в своих авто.