Одесса превратилась в Венецию: синоптики говорят, что наводнение будет продолжаться

В четверг улицы Одессы из-за проливного дождя превратились в огромные лужи. Кое-где люди оказались заблокированными в своих авто, передает ТСН.

Дождь не прекращался с утра, а затем перешел в настоящий ливень. Низинные районы города залило водой. Больше всего пострадал район возле Пересыпского моста - там несколько десятков авто оказались заблокированы.

В целом ситуация сложная по всей Одессе. На центральных улицах огромные пробки. Люди, возвращавшиеся с работы, тратили на дорогу вдвое больше времени, чем обычно.

По прогнозам синоптиков, погода и дальше будет ухудшаться. Поэтому если коммунальщики не начнут срочно расчищать коллекторную систему слива воды, подтопит еще больше улиц Одессы.