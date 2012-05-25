Одесса превратилась в Венецию: синоптики говорят, что наводнение будет продолжаться
08:29, 25 мая 2012Общество
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Дождь не прекращался с утра, а затем перешел в настоящий ливень.
|Дороги и тротуары в Одессе затопило. Фото Думская.net
Дождь не прекращался с утра, а затем перешел в настоящий ливень. Низинные районы города залило водой. Больше всего пострадал район возле Пересыпского моста - там несколько десятков авто оказались заблокированы.
В целом ситуация сложная по всей Одессе. На центральных улицах огромные пробки. Люди, возвращавшиеся с работы, тратили на дорогу вдвое больше времени, чем обычно.
По прогнозам синоптиков, погода и дальше будет ухудшаться. Поэтому если коммунальщики не начнут срочно расчищать коллекторную систему слива воды, подтопит еще больше улиц Одессы.
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